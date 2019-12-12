В Твери пройдет турнир по баскетболу среди мужчин

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-12T13:26:20+03:00

Турнир пройдет с 13 по 15 декабря Фото: официальная афиша мероприятия

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С 13 по 15 декабря в Твери состоится турнир среди команд ветеранов по баскетболу. Соревнования посвящены 78-й годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

В спортивном мероприятии примут участие многократные победители международных ветеранских турниров по баскетболу (М 40+), команды городов воинской славы: Великие Луки, Великий Новгород, Псков и Тверь.

Турнир состоится по адресу: г.Тверь, Петербургское шоссе, 39, СК "Планета". Начало 13 декабря в 17:00, 14-15 декабря в 10:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU