2019-12-12T13:26:20+03:00
Спорт

В Твери пройдет турнир по баскетболу среди мужчин

Соревнования приурочены ко Дню освобождения Калинина
Ольга ТРОФИМОВА
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Турнир пройдет с 13 по 15 декабря Фото: официальная афиша мероприятияТурнир пройдет с 13 по 15 декабря Фото: официальная афиша мероприятия
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С 13 по 15 декабря в Твери состоится турнир среди команд ветеранов по баскетболу. Соревнования посвящены 78-й годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков.

В спортивном мероприятии примут участие многократные победители международных ветеранских турниров по баскетболу (М 40+), команды городов воинской славы: Великие Луки, Великий Новгород, Псков и Тверь.

Турнир состоится по адресу: г.Тверь, Петербургское шоссе, 39, СК "Планета". Начало 13 декабря в 17:00, 14-15 декабря в 10:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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