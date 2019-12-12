В Тверской области водителю стало плохо во время движения, и он опрокинулся в кювет
Угрозы его жизни нет
Водитель на легковушке опрокинулся в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла, 12 декабря, на 43-м км автодороги Тверь-Волоколамск в Калининском районе Тверской области.
Как сообщили у УГИБДД России по Тверской области, 57-летний водитель, управляя автомобилем "Тагаз", съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил травмы, не угрожающие жизни. Инспекторам он пояснил, что ему стало плохо во время движения. Признаков алкогольного опьянения нет.
ИСТОЧНИК KP.RU