2019-12-12T13:00:23+03:00
Происшествия

В Тверской области водителю стало плохо во время движения, и он опрокинулся в кювет

Угрозы его жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель на легковушке опрокинулся в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель на легковушке опрокинулся в кювет Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла, 12 декабря, на 43-м км автодороги Тверь-Волоколамск в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили у УГИБДД России по Тверской области, 57-летний водитель, управляя автомобилем "Тагаз", съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил травмы, не угрожающие жизни. Инспекторам он пояснил, что ему стало плохо во время движения. Признаков алкогольного опьянения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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