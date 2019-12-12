2019-12-12T12:16:55+03:00
Общество

Серый волк пугает местных жителей в одном из поселков в Тверской области

Зверя видели в Вышневолоцком городском округе
Ольга ТРОФИМОВА
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В поселке Красномайский местные жители видели волкаВ поселке Красномайский местные жители видели волкаФото: Мария ГОРЕЛОВА
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О том, что в поселок Красномайский, что недалеко от Вышнего Волочка, стал захаживать волк, рассказали жители в местной группе в соцсети.

Очевидцы сообщили, что заметили опасного зверя на улице Мира. По их словам, хищник утащил собаку.

В комментариях к посту местные отмечают, что волки частенько заходят в Красномайский, чем наводят страх на людей.

Насколько достоверна данная информация, не известно: фото и видео подтверждения нет. Но, учитывая, что вокруг Красномайского много лесов, стоит, по крайней мере, принять информацию во внимание и проявлять осторожность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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