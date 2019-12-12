Серый волк пугает местных жителей в одном из поселков в Тверской области
О том, что в поселок Красномайский, что недалеко от Вышнего Волочка, стал захаживать волк, рассказали жители в местной группе в соцсети.
Очевидцы сообщили, что заметили опасного зверя на улице Мира. По их словам, хищник утащил собаку.
В комментариях к посту местные отмечают, что волки частенько заходят в Красномайский, чем наводят страх на людей.
Насколько достоверна данная информация, не известно: фото и видео подтверждения нет. Но, учитывая, что вокруг Красномайского много лесов, стоит, по крайней мере, принять информацию во внимание и проявлять осторожность.
ИСТОЧНИК KP.RU