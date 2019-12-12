В Тверской области в школьной столовой ребёнку на обед подали суп с тараканом

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-12T11:58:43+03:00

Такой суп подали ребенку на обед в одной из школ Фото: vk.com/"Подслушано Кимры"/Яна Кирсанова

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Отделом образования администрации города Кимры 11 декабря была проведена внеплановая проверка условий приготовления питания на пищеблоке МОУ "Средняя школа №5".

Поводом для инспекции послужила сделанная накануне публикация в группе "Подслушано Кимры" в соцсети. Мама одной из школьниц опубликовала фотографию супа с тараканом, который, по её словам, подали ребенку на обед в образовательном учреждении.

"На вопрос работнику кухни - " Что это такое? - он отвечает, Это сушёный укроп!", - пишет возмущенная родительница и отмечает, что это уже не первый подобный случай.

Администрация города Кимры провела проверку, однако ни следов тараканов, ни самих насекомых не нашла.

При проверке насекомых на пищеблоке на обнаружили Фото: администрация города Кимры

- Во время приготовления блюд, кастрюли закрыты крышками. Установлено, что образовательная организация "Средняя школа №5" имеет договор с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в Кашинском районе, в соответствии с которыми в течение года проводятся работы по дератизации и дезинфекции, - сообщили в администрации.

По документам, срок последней обработки - 2 декабря 2019 г. Повар, наливавший суп девочке, утверждает, что бульон в курином супе прозрачный, и не заметить таракана нельзя.

- С работников пищеблока получены объяснения. Во время беседы обучающиеся школы отметили, что качество питания их устраивает, случаев попадания в пище инородных предметов или насекомых не отмечали, - говорится в сообщении.

В связи с тем, что присутствие таракана в тарелке с супом факт очевидный, руководителю МОУ "Средняя школа №5" рекомендовано организовать в школе дополнительную дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU