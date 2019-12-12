Три гектара сельхозугодий в Тверской области превратились в заросли борщевика
Около трёх гектаров сельскохозяйственных земель вернули в сельхозоборот в Вахонинском сельском поселении Конаковского района.
До того, как специалисты регионального Россельхознадзора провели на данных землях проверку, они зарастали ивняком и, что самое неприятное, борщевиком Сосновского.
- По итогам проведённого контрольно-надзорного мероприятия собственник был привлечён к административной ответственности за невыполнение требований по защите сельскохозяйственных угодий, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тверской области.
Собственника земель оштрафовали на 20 тысяч рублей и предписали очистить земли от ивняка и опасного борщевика.
ИСТОЧНИК KP.RU