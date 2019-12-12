2019-12-12T11:54:46+03:00
Общество

Три гектара сельхозугодий в Тверской области превратились в заросли борщевика

Собственника земли за это наказали штрафом
Виктория ТУШКОВА
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Борщевик растение опасное - из-за него случаются серьёзные ожоги, а остановить его рост крайне сложно.Борщевик растение опасное - из-за него случаются серьёзные ожоги, а остановить его рост крайне сложно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Около трёх гектаров сельскохозяйственных земель вернули в сельхозоборот в Вахонинском сельском поселении Конаковского района.

До того, как специалисты регионального Россельхознадзора провели на данных землях проверку, они зарастали ивняком и, что самое неприятное, борщевиком Сосновского.

- По итогам проведённого контрольно-надзорного мероприятия собственник был привлечён к административной ответственности за невыполнение требований по защите сельскохозяйственных угодий, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тверской области.

Собственника земель оштрафовали на 20 тысяч рублей и предписали очистить земли от ивняка и опасного борщевика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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