СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-12T10:41:44+03:00

В Тверской области проходит Всероссийский день приема граждан Фото: Василий ХОДАРЕВ

Прийти с вопросом в государственные органы или органы местного самоуправления можно с 12:00 до 20:00

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12 декабря 2019 года, в День конституции Российской Федерации, в Твери проходит Всероссийский день приема граждан. Прийти с вопросом в государственные органы или органы местного самоуправления можно с 12:00 до 20:00, взяв с собой паспорт. Предварительная запись не требуется, прием проходит в порядке живой очереди.

Куда можно обратиться в Твери

Приемная граждан Правительства Тверской области, ул. Советская, дом 46. "Телефон доверия": +7 (4822) 33-14-14; 8-800-200-01-69 (звонок по России бесплатный). Время работы с 9:00 до 18:00.

Главное управление МЧС России по Тверской области, ул. Дарвина, д. 12.

Управление МВД России по Тверской области, пл. Мира, д. 1/70. Телефон для записи: 8(4822) 32-92-51.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области, ул. Дарвина, д.17.

Управление Россельхознадзора по Тверской области, ул. Озерная, д.9.

Министерство здравоохранения Тверской области, ул. Советская, д. 23, тел.: 8 (4822) 32-04-82.

Тверьстат, ул. Советская, д. 35, 1 этаж, кабинет 111.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области, ул. Веселова, д.4.

Прием граждан также осуществляется в муниципалитетах в районных отделах ведомств и администрациях.

ИСТОЧНИК KP.RU