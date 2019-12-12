2019-12-12T10:05:47+03:00
Общество

В День освобождения Калинина жители Твери зажгут "Свечи памяти"

Также в городе состоятся митинг, концерт и праздничный фейерверк
Ольга ТРОФИМОВА
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В День освобождения Калинина жители Твери зажгут "Свечи памяти"В День освобождения Калинина жители Твери зажгут "Свечи памяти"Фото: Альберт БОЙКОВ
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16 декабря Тверь отметит 78-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. По случаю этой даты в городе запланированы праздничные и памятные мероприятия.

Они начнутся 16 декабря, в 8:00 утра с панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В 10:00 на воинских захоронениях города пройдут церемонии возложения цветов.

В 10:30 цветы возложат к братской могиле на пл. Ленина, в 11:00 - к стеле "Тверь - город воинской славы".

В 12:00 на площади у Обелиска Победы начнется торжественный митинг и возложение цветов.

В 14:30 в ДК "Химволокно" на площади Гагарина, 1, состоится торжественное городское праздничное мероприятие "Пусть мерой чести будет - Калинин".

В 18:45у Обелиска Победы жители города в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажгут "Свечи памяти".

В 19:00 у Обелиска Победы над городом прогремит праздничный фейерверк.

Также по случаю праздника в городе пройдут спортивные мероприятия, тематические выставки и встречи, уроки мужества, смотры-конкурсы патриотической песни, концерты и кинопоказы военных фильмов в районных клубах культуры, молодежных центрах и библиотеках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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