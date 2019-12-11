2019-12-11T11:11:03+03:00
Общество

Пресс-конференция губернатора Тверской области: регион отказался от строительства мусоросжигающих заводов

Мусор будет утилизироваться по классической схеме
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверская область не станет полигоном для чужого мусораТверская область не станет полигоном для чужого мусораФото: Олег УКЛАДОВ
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На пресс-конференции по итогам 2019 года губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о реализации в Верхневолжье "мусорной" реформы.

Тема для региона актуальная. Жители Нелидовского городского округа обеспокоены тем, что Верхневолжье, а именно Нелидово, может стать полигоном для утилизации чужого мусора.

- Возить в регион чужой мусор мы не будем, - заверил глава региона. - Правительство области по этому вопросу занимает жесткую позицию. Строительство современного мусорного полигона действительно запланировано, но он будет предназначен для утилизации по классической схеме ТКО именно Нелидовского городского округа.

Отметим, что в регионе действует "горячая линия", позвонив на которую можно сообщить о фактах доставки в Тверскую область мусора из других регионов.

Также в разговоре было озвучено решение об отказе правительства Тверской области строить в регионе мусоросжигающие заводы.

- У нас - несколько полигонов. Все они находятся в областной собственности. На эти полигоны мы будем привлекать бизнес для того, чтобы осуществлять сортировку мусора, но утилизация путём сжигания или других действий не запланирована, - отметил Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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