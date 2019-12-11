2019-12-11T10:50:31+03:00
Общество

Пресс-конференция губернатора Тверской области: Речной вокзал обещают отстроить вновь и потратить на это 800 миллионов рублей

Игорь Руденя подтвердил, что разрушенный памятник архитектуры не бросят
Алина ПЕТРОВА
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Речной частично обрушился несколько лет назад.Речной частично обрушился несколько лет назад.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Сегодня, 11 декабря, губернатор Тверской области Игорь Руденя дает большую пресс-конференцию по итогам года. Это четвертая встреча со СМИ в таком формате.

Вопрос о восстановлении одного из символов Твери - Речного вокзала - прозвучал от радио «Комсомольская правда»-Тверь.

Памятник архитектуры, образец «сталинского ампира» частично обрушился несколько лет назад. С тех пор здание в лесах и баннерах и подвижек пор восстановлению рядовым жителям не видно.

Игорь Руденя заверил, власти Речной не бросили.

- Сейчас заканчивается очередная экспертиза, это третий заход на получение документов, - пояснил губернатор.

Сказал, что здание будет отстроено вновь — по новым технологиям, но с учетом всех технологических решений оригинала.

Отметил, что комиссии обследовали здание еще с середины 80-х годов прошлого века. Уже тогда было понятно: фундамент занижен, идет подтопление.

Назвал глава региона и сумму, которую планируют потратить на восстановление здания в ближайшие несколько лет - 800 млн рублей. На это есть одобрение федеральных властей. Как будут распределяться деньги, и какое будет софинансирование из бюджетов разных уровней — не пояснил.

Посмотреть видеотрансляцию можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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