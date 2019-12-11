2019-12-11T10:47:03+03:00
Общество

Пресс-конференция губернатора Тверской области: новая детская больница в Твери станет одним из топовых медицинских учреждений страны

Реализацией проекта займется государственная корпорация "Ростех"
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пресс-конференция губернатора Игоря Рудени Фото: ПТОПресс-конференция губернатора Игоря Рудени Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции 11 декабря.

- К реализации проекта мы шли несколько лет. В этом году закончили проектно-сметную документацию. На строительство потребуется 36 месяцев. Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным. Мы обратились к Президенту с просьбой разрешить нам единственного исполнителя, чтобы не тратить время на разного рода строителей с разных регионов. Уверен, что такая компания как "Ростех", имея свои ресурсы, сможет нам построить этот объект, - сказал Игорь Руденя.

Планируемые сроки начала строительства - 2020 год. Из федерального бюджета выделено порядка 5,8 млрд. рублей. Заложено также региональное софинансирование из областного бюджета.

Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято губернатором Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.

Вместе с тем глава региона отметил, что правительство Тверской области рассматривает вопросы о строительстве новых корпусов онкологического диспансера и приобретении дополнительного высокотехнологичного оборудования.

Кроме того, предполагается ввести в строй ранее закупленную медицинскую технику.

Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени.11 декабря в 9:30 состоится пресс-конференция Губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года. В ней примут участие журналисты региональных и муниципальных средств массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пресс-конференция губернатора Тверской области: Морозовские казармы станут центром притяжения бизнеса и туристов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя об отношении к Деду Морозу: Уважительное, но на дистанции
Губернатор Тверской области Игорь Руденя: Хочу, чтоб мои сыновья отслужили в армии
Пресс-конференция губернатора Тверской области: регион отказался от строительства мусоросжигающих заводов
Пресс-конференция губернатора Тверской области: Речной вокзал обещают отстроить вновь и потратить на это 800 миллионов рублей
Пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени: школьники смогут ездить из Твери на "Ласточках" по льготным билетам
Бельгийские пихты и ели будут наряжать на Новый год жители Тверской области
Пресс-конференция губернатора Тверской области: На дороги Твери планируют выпустить электробусы
В Твери водитель сбил пешехода, бросил авто и убежал
В Тверской области нашли гранаты времен войны
Накануне Дня освобождения Калинина в Твери пройдет Гала-концерт фестиваля патриотической песни «Отечество»
Стартовало голосование на лучшую песню о Твери
Банда грабителей в масках воровала кассовые аппараты в торговых павильонах Твери
В Твери молодой мужчина до смерти забил своего пожилого родственника
Житель Твери опустошил ячейку в магазине
"Марафон добра": под ёлками в Твери спрятаны подарки, которые можно найти по интерактивной карте
Более девятисот алиментщиков лишили водительских прав в этом году в Тверской области
Жители Тверской области смогут посмотреть пресс-конференцию губернатора в режиме онлайн
Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области состоится в тот же день, но в другое время
В Твери демонтируют 16 незаконных гаражей
С начала года вертолеты санавиации Тверской области совершили 204 вылета в районы
В Твери эвакуируют ДК "Химволокно"