Пресс-конференция губернатора Тверской области: новая детская больница в Твери станет одним из топовых медицинских учреждений страны

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-11T10:47:03+03:00

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Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции 11 декабря.

- К реализации проекта мы шли несколько лет. В этом году закончили проектно-сметную документацию. На строительство потребуется 36 месяцев. Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным. Мы обратились к Президенту с просьбой разрешить нам единственного исполнителя, чтобы не тратить время на разного рода строителей с разных регионов. Уверен, что такая компания как "Ростех", имея свои ресурсы, сможет нам построить этот объект, - сказал Игорь Руденя.

Планируемые сроки начала строительства - 2020 год. Из федерального бюджета выделено порядка 5,8 млрд. рублей. Заложено также региональное софинансирование из областного бюджета.

Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято губернатором Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.

Вместе с тем глава региона отметил, что правительство Тверской области рассматривает вопросы о строительстве новых корпусов онкологического диспансера и приобретении дополнительного высокотехнологичного оборудования.

Кроме того, предполагается ввести в строй ранее закупленную медицинскую технику.

Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени.11 декабря в 9:30 состоится пресс-конференция Губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года. В ней примут участие журналисты региональных и муниципальных средств массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU