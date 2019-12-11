Пресс-конференция губернатора Тверской области: новая детская больница в Твери станет одним из топовых медицинских учреждений страны
Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя на итоговой пресс-конференции 11 декабря.
- К реализации проекта мы шли несколько лет. В этом году закончили проектно-сметную документацию. На строительство потребуется 36 месяцев. Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным. Мы обратились к Президенту с просьбой разрешить нам единственного исполнителя, чтобы не тратить время на разного рода строителей с разных регионов. Уверен, что такая компания как "Ростех", имея свои ресурсы, сможет нам построить этот объект, - сказал Игорь Руденя.
Планируемые сроки начала строительства - 2020 год. Из федерального бюджета выделено порядка 5,8 млрд. рублей. Заложено также региональное софинансирование из областного бюджета.
Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято губернатором Игорем Руденей весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.
Вместе с тем глава региона отметил, что правительство Тверской области рассматривает вопросы о строительстве новых корпусов онкологического диспансера и приобретении дополнительного высокотехнологичного оборудования.
Кроме того, предполагается ввести в строй ранее закупленную медицинскую технику.
Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени.11 декабря в 9:30 состоится пресс-конференция Губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года. В ней примут участие журналисты региональных и муниципальных средств массовой информации.
ИСТОЧНИК KP.RU