Пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени: школьники смогут ездить из Твери на "Ласточках" по льготным билетам

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-11T10:34:34+03:00

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Сегодня, 11 декабря, в Твери проходит итоговая пресс-конференция губернатора Игоря Рудени. Один из вопросов, который волнует общественность, это льготы на проезд железнодорожным транспортом для школьников и студентов. Особенно это касается "Ласточек", которые курсируют между Москвой и Тверью.

Сейчас система выстроена таким образом, что купить льготный билет можно только в столичных кассах, при покупке билетов в Твери такая льгота не действует.

- В Тверской области система изначально выстроена не удобно. Школьники сначала покупают билет за полную стоимость, а уже потом получают выплаты от соцзащиты, - отвечая на вопрос, отметил Игорь Руденя. - Льгота нужна. Я думаю, к середине года мы придем к решению о ее предоставлении после того, как оценим возможности регионального бюджета. Из Твери в Москву эти скидки будут введены на пригородные поездка, не только в "Ласточках", но и в обычных электричках.

Напомним, пресс-конференция продолжается. Организована прямая трансляция события.

Итоговая пресс-конференция губернатора Тверской области Игоря Рудени.11 декабря в 9:30 состоится пресс-конференция Губернатора Тверской области Игоря Рудени по итогам 2019 года. В ней примут участие журналисты региональных и муниципальных средств массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU