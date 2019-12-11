Бельгийские пихты и ели будут наряжать на Новый год жители Тверской области
Специалисты управления Россельхознадзора по Тверской области проверили партии новогодних ёлок, привезённых на продажу в Тверскую область.
Ёлками все деревья можно назвать лишь условно, так как часть из них на самом деле - пихты Нордмана. Пихта Нордмана - дерево семейства сосновых, неспециалист не отличит такое деревце от обычной ели, а потому пихты часто продают в качестве новогодних деревьев. Пихт в проверенных партиях оказалось 2447 штук, а елей - 148 штук. Все они приехали из Бельгии.
Фитосанитарный досмотр показал, что и с пихтами и с елями всё в порядке: деревья соответствуют требованиям нашей страны, карантинные организмы лабораторной экспертизой выявлены не были, рапортует региональный Россельхознадзор.
Напомним, торговля живыми новогодними ёлками начнётся в Твери 20 декабря. Продавать их будут на тринадцати ёлочных базарах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ярмарки, концерты и визит Деда Мороза: Тверь приготовилась праздновать Новый год
Налетай, не скупись! Традиционная зимняя ярмарка развернётся в Твери 14 декабря на улице Трёхсвятской. Планируется, что на тверском Арбате уместится до тридцати праздничных торговых домиков. Читайте далее...
ИСТОЧНИК KP.RU