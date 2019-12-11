2019-12-11T10:20:35+03:00
Общество

Бельгийские пихты и ели будут наряжать на Новый год жители Тверской области

Специалисты регионального Россельхознадзора недостатков у привезённых к нам деревьев не нашли
Виктория ТУШКОВА
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Все пихты и ели оказались качественными. Фото: управление Россельхознадзора по Тверской области.Все пихты и ели оказались качественными. Фото: управление Россельхознадзора по Тверской области.
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Специалисты управления Россельхознадзора по Тверской области проверили партии новогодних ёлок, привезённых на продажу в Тверскую область.

Ёлками все деревья можно назвать лишь условно, так как часть из них на самом деле - пихты Нордмана. Пихта Нордмана - дерево семейства сосновых, неспециалист не отличит такое деревце от обычной ели, а потому пихты часто продают в качестве новогодних деревьев. Пихт в проверенных партиях оказалось 2447 штук, а елей - 148 штук. Все они приехали из Бельгии.

Фитосанитарный досмотр показал, что и с пихтами и с елями всё в порядке: деревья соответствуют требованиям нашей страны, карантинные организмы лабораторной экспертизой выявлены не были, рапортует региональный Россельхознадзор.

Напомним, торговля живыми новогодними ёлками начнётся в Твери 20 декабря. Продавать их будут на тринадцати ёлочных базарах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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