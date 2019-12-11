2019-12-11T10:22:41+03:00
Общество

Пресс-конференция губернатора Тверской области: На дороги Твери планируют выпустить электробусы

На вооружение взят опыт столицы
Алина ПЕТРОВА
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Общение Игоря Рудени с журналистами продлится два часа.Общение Игоря Рудени с журналистами продлится два часа.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Сегодня, 11 декабря, губернатор Тверской области Игорь Руденя дает большую пресс-конференцию по итогам года. Это четвертая встреча со СМИ в таком формате.

Первый вопрос на пресс-конференции прозвучал от «Комсомольской правды»-Тверь, он касался новой транспортной схемы Твери и здоровья горожан:

- Известно, что важнейший кровоток для экономики - дороги. На втором месте - возможность людям свободно, с комфортом, перемещаться по этим дорогам. На этом фоне затеваемая транспортная реформа как нельзя кстати. Однако Твери, помимо определённого экономического плюса, это может принести и минусы. Речь идёт о полной отмене в Твери электротранспорта и внедрения вместо трамваев и троллейбусов техники с двигателями внутреннего сгорания - автобусов. А это, по мнению некоторых медиков, может ухудшить картину роста аллергических и более серьёзных заболеваний в Твери. Проводились ли исследования возможного вредного воздействия автобусов на рост раковых заболеваний, если нет, то почему тогда ставка делается именно на автобусы?

Глава региона отметил, что автобусы, которые встанут на маршруты в ходе внедрения новой транспортной схемы «Транспорт Верхневолжья» уже в феврале будущего года экологичны и соответствуют стандарту Евро 5. Уже в конце декабря и первых числах января ожидается поставка тестовой партии автобусов, чтобы тверичане оценили все достоинства нового подвижного состава. За пример взята транспортная схема Москвы, там сейчас запускают электробусы. Так что в Твери этот опыт проанализируют и возьмут на вооружение.

– Что касается электротранспорта, мы очень внимательно наблюдаем за Москвой, где сейчас реализуется масштабный проект по внедрению электробусов, потому что электробус более свободен в отличии от троллейбуса из-за отсутствия контактной сети. Сейчас запуская новую систему транспорта на базе экологически чистых автобусов следующий этап будет по опыту Москвы – переход на электробусы, – подчеркнул Игорь Руденя.

Совместно с «Трансмашхолдингом» и Минпром региона обсуждает тему по созданию машиностроительного кластера на базе Вагонзавода, где в том числе могут наладить выпуск электробусов.

Ссылка на видеотрансляцию пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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