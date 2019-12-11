В Твери водитель сбил пешехода, бросил авто и убежал

СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-11T09:14:51+03:00

В Твери пешеход опал под машину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП произошло в Твери на перекрестке улиц Луговой и Тургенева в ночь на 11 декабря.

Пешеход в состоянии алкогольного опьянения переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода и попал под машину марки ВАЗ-2107.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель бросил автомобиль и покинул место аварии. Его ищут.

Пострадавший получил травму головы и был доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU