В Твери водитель сбил пешехода, бросил авто и убежал
Пострадавший доставлен в больницу
В Твери пешеход опал под машинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло в Твери на перекрестке улиц Луговой и Тургенева в ночь на 11 декабря.
Пешеход в состоянии алкогольного опьянения переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода и попал под машину марки ВАЗ-2107.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель бросил автомобиль и покинул место аварии. Его ищут.
Пострадавший получил травму головы и был доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU