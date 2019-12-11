В Тверской области нашли гранаты времен войны

СЕГОДНЯ 09:03 2019-12-11T09:03:04+03:00

В Тверской области найдены гранаты времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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10 декабря группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы в пгт. Погорелое Городище, в Зубцовском районе Тверской области были обнаружены снаряды времен Великой Отечественной войны: ручная противотанковая граната РПГ-40 - 1 шт, ручная граната РГД-33 - 2 шт, ручная граната М-39 - 1 шт, запалы ручных гранат - 2 шт.

Трофеи обезврежены.

ГУ МЧС Тверской области напоминает гражданам, что при обнаружении взрывоопасного предмета, следует отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, до приезда специалистов не подходить к подозрительному предмету, не предпринимать самостоятельных действий по его обезвреживанию.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону - 101, 112. Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99, дежурная часть аварийно-спасательной службы - (4822) 34-30-94.

ИСТОЧНИК KP.RU