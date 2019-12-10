2019-12-11T00:26:07+03:00
Звезды

Накануне Дня освобождения Калинина в Твери пройдет Гала-концерт фестиваля патриотической песни «Отечество»

Участниками его станут юные конкурсанты Верхневолжья
Ирина ТАРАСОВА
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13 декабря в канун Дня освобождения Калинина от немецко – фашистских захватчиков, в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоится Гала - концерт XII Областного детско - юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество».

Мероприятие будет посвящено двум датам: 75-летию со Дня освобождения Калининской области и 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками концерта станут все юные конкурсанты Верхневолжья.

Лучшие из них будут удостоены права выступить на сцене Большого концертного зала и получить заслуженные награды!

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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