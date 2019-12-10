Накануне Дня освобождения Калинина в Твери пройдет Гала-концерт фестиваля патриотической песни «Отечество»
13 декабря в канун Дня освобождения Калинина от немецко – фашистских захватчиков, в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» состоится Гала - концерт XII Областного детско - юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество».
Мероприятие будет посвящено двум датам: 75-летию со Дня освобождения Калининской области и 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участниками концерта станут все юные конкурсанты Верхневолжья.
Лучшие из них будут удостоены права выступить на сцене Большого концертного зала и получить заслуженные награды!
Начало в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU