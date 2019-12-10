Стартовало голосование на лучшую песню о Твери

10 Дек. 23:43 2019-12-10T23:45:29+03:00

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С 10 декабря началось голосование за самую лучшую песню о Твери на стихи поэта из Австралии Владимира Ежова. Организаторы конкурса "Комсомольская правда" - Тверь".

Оценивать песню будет, как народное жюри (все желающие), так и жюри профессиональное.

Народное голосование проходит в группе Вконтакте «проПОЙ с Комсомолкой». Завершится оно 25 декабря в 14:00.

Решение профессионального жюри будет оглашено на самом празднике 25 декабря в клубе «Биг Бен» (ул. Брагина, 2). Начало в 18:00. Вход свободный.

Конечно, будут и подарки. Более того, никто из участников не останется без них! А победители получат подарочные пакеты, где в том числе будут настоящие, расписанные аборигенами бумеранги. Их, кстати, везут из Австралии. Впрочем, всё остальное - это пока секрет.

Партнер проекта - ЗАО «Александрит».

ИСТОЧНИК KP.RU