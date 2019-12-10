2019-12-10T23:30:54+03:00
Происшествия

Банда грабителей в масках воровала кассовые аппараты в торговых павильонах Твери

Задержаны четверо подозреваемых
Ольга ТРОФИМОВА
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Дерзкая банда разбойников грабила торговые павильоны в Твери Фото: архив "КП"Дерзкая банда разбойников грабила торговые павильоны в Твери Фото: архив "КП"
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В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери поступила информация о разбойных нападениях на торговые павильоны в Заволжском районе.

По вечерам неизвестные мужчины в масках, угрожая ножом и физической расправой продавцам, похищали кассовые аппараты с выручкой и скрывались с места преступления.

Ориентировка на подозреваемых была составлена со слов продавцов торговых точек. Это помогло сотрудникам уголовного розыска установить и задержать злоумышленников. Ими оказались четверо неработающих жителей Твери и Калининского района в возрасте от 18 до 23 лет, один из молодых людей ранее привлекался к уголовной ответственности.

По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело. Фигуранты взяты под стражу. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

- В настоящее время оперативники проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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