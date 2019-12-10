В Твери молодой мужчина до смерти забил своего пожилого родственника

10 Дек. 23:20 2019-12-10T23:20:22+03:00

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По подозрению в убийстве задержан 35-летний житель Твери.

Следствие считает, что 30 ноября 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он находился в коммунальной квартире дома на Тверском проспекте в Твери, где избил своего 76-летнего родственника. Из личной неприязни мужчина нанес пенсионеру множественные удары ногами и руками в область головы и туловища, от чего тот скончался на месте происшествия.

Московским межрайонным следственным отделом г. Твери СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемый задержан.

- Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU