2019-12-10T22:54:52+03:00
Происшествия

Житель Твери опустошил ячейку в магазине

Мужчина украл из камеры хранения сумку с деньгами и документами
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери опустошил ячейку в магазинеЖитель Твери опустошил ячейку в магазинеФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Центральный отдел полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 30-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что в магазине, расположенном на проспекте Чайковского, оставил сумку, в которой находился кошелек с деньгами, телефон и документы, но она была похищена.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По камерам видеонаблюдения полицейские вычислили предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый, неработающий 37-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном.

Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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