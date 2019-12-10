Житель Твери опустошил ячейку в магазине
В Центральный отдел полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 30-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что в магазине, расположенном на проспекте Чайковского, оставил сумку, в которой находился кошелек с деньгами, телефон и документы, но она была похищена.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По камерам видеонаблюдения полицейские вычислили предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый, неработающий 37-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном.
Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU