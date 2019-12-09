В Тверской области руководитель строительной компании украл 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:31 2019-12-09T20:31:14+03:00

В Тверской области руководитель строительной компании присвоил 300 тысяч рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Денежные средства были похищены при исполнении муниципального контракта

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Факт хищения денежных средств со стороны руководства строительной компании выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.

Известно, что компания заключила муниципальные контракты с администрацией Осташковского района на строительство многоквартирного дома в рамках целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".

Руководитель организации представил заказчику документы о полностью выполненных работах соответствующего качества. Акт был подписан, работы оплачены, а позже выяснилось, что обязательства по контракту не исполнены, а руководитель присвоил 300 000 рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU