В Тверской области руководитель строительной компании украл 300 тысяч рублей
Факт хищения денежных средств со стороны руководства строительной компании выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области.
Известно, что компания заключила муниципальные контракты с администрацией Осташковского района на строительство многоквартирного дома в рамках целевой программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда".
Руководитель организации представил заказчику документы о полностью выполненных работах соответствующего качества. Акт был подписан, работы оплачены, а позже выяснилось, что обязательства по контракту не исполнены, а руководитель присвоил 300 000 рублей.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU