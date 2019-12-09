В сгоревшем доме во Дворе Пролетарки в Твери отремонтируют фасад и систему электроснабжения

СЕГОДНЯ 20:02 2019-12-09T20:09:06+03:00

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Официальное постановление о ремонте дома №122 во Дворе Пролетарки появилось на сайте администрации города Твери 9 декабря.

В соответствии с решением в доме планируется капитально отремонтировать фасад и внутридомовые инженерные системы электроснабжения. Общая стоимость работ не должна превышать 1 млн 98 тысяч рублей. В частности, 187 921 руб. пойдет на ремонт фасада, а 910 366 руб. - на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения.

Заниматься ремонтом будет Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области. Отчитаться о проделанной работе учреждение должно до 1 марта 2020 года.

Напомним, дом №122 во Дворе Пролетарки пострадал в результате пожара 12 ноября. Возгорание произошло в одном из нежилых помещений. Из здания были эвакуированы все жильцы. Позже дом обследовала специально созданная комиссия, по итогам проверки было составлено заключение о проведении необходимых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU