В сгоревшем доме во Дворе Пролетарки в Твери отремонтируют фасад и систему электроснабжения
Официальное постановление о ремонте дома №122 во Дворе Пролетарки появилось на сайте администрации города Твери 9 декабря.
В соответствии с решением в доме планируется капитально отремонтировать фасад и внутридомовые инженерные системы электроснабжения. Общая стоимость работ не должна превышать 1 млн 98 тысяч рублей. В частности, 187 921 руб. пойдет на ремонт фасада, а 910 366 руб. - на ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения.
Заниматься ремонтом будет Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области. Отчитаться о проделанной работе учреждение должно до 1 марта 2020 года.
Напомним, дом №122 во Дворе Пролетарки пострадал в результате пожара 12 ноября. Возгорание произошло в одном из нежилых помещений. Из здания были эвакуированы все жильцы. Позже дом обследовала специально созданная комиссия, по итогам проверки было составлено заключение о проведении необходимых работ.
ИСТОЧНИК KP.RU