В Тверской области чиновники скрывали свои доходы и имущество

СЕГОДНЯ 18:12 2019-12-09T18:12:50+03:00

В Тверской области муниципальные служащие скрывали свои доходы Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В Тверской области к дисциплинарной ответственности привлекли шесть муниципальных служащих администрации Лесного района, которые нарушили антикоррупционное законодательство.

Установлено, что в представленных справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц отражены недостоверные, неполные сведения.

Так, заместитель заведующего районным отделом образования не указала земельные участки, находящиеся в собственности супруга.

Заведующая отделом экономики и торговли администрации не указала доход супруга по месту работы.

Председатель Комитета по делам молодежи, культуры и спорта не указала часть открытых и действующих счетов в различных банках на себя и супруга.

Нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU