В Тверской области чиновники скрывали свои доходы и имущество
В Тверской области к дисциплинарной ответственности привлекли шесть муниципальных служащих администрации Лесного района, которые нарушили антикоррупционное законодательство.
Установлено, что в представленных справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц отражены недостоверные, неполные сведения.
Так, заместитель заведующего районным отделом образования не указала земельные участки, находящиеся в собственности супруга.
Заведующая отделом экономики и торговли администрации не указала доход супруга по месту работы.
Председатель Комитета по делам молодежи, культуры и спорта не указала часть открытых и действующих счетов в различных банках на себя и супруга.
Нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU