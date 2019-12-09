2019-12-09T18:12:50+03:00
Общество

В Тверской области чиновники скрывали свои доходы и имущество

В нарушениях разбиралась прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области муниципальные служащие скрывали свои доходыВ Тверской области муниципальные служащие скрывали свои доходыФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В Тверской области к дисциплинарной ответственности привлекли шесть муниципальных служащих администрации Лесного района, которые нарушили антикоррупционное законодательство.

Установлено, что в представленных справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц отражены недостоверные, неполные сведения.

Так, заместитель заведующего районным отделом образования не указала земельные участки, находящиеся в собственности супруга.

Заведующая отделом экономики и торговли администрации не указала доход супруга по месту работы.

Председатель Комитета по делам молодежи, культуры и спорта не указала часть открытых и действующих счетов в различных банках на себя и супруга.

Нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На улице Веселова в Твери сбили девочку-подростка
В Тверской области автоледи сбила пешехода, не заметив его на переходе
Тверские каратисты выступят на первенстве Европы - 2020
В Тверской области бывший работник предприятия вместе с напарником угнал служебную иномарку
Продавать живые ёлки в Твери начнут с 20 декабря
Житель Тверской области получил условный срок и штраф за попытку откупиться от полицейского
За выращивание запрещенных растений осуждена жительница Тверской области
В Тверской области по "горячим следам" задержали мужчину, который зарезал собутыльника
Призывники из Тверской области отправились служить в Семеновский полк
Предотвратить протесты: Общество "Мемориал" опубликовало обращение к тверским депутатам
В Твери снесут два аварийных дома
В Тверской области задержали водителя, который сбил пешехода в Кашине
В Тверской области мужчина двумя ударами кулака убил своего знакомого
В ДТП под Тверью пострадал шестимесячный малыш
На скоростной трассе М-11 в Тверской области иномарка врезалась в стоящую фуру
В Тверской области пассажиры электричек могут не платить за лыжи и сноуборды