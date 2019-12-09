На улице Веселова в Твери сбили девочку-подростка
Угрозы ее жизни нет
Девочка-подросток попала под машину в ТвериФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла вечером, 9 декабря, на ул.Веселова, в районе дома №25, в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 59-летний водитель автомобиля "Мерседес Спринтер" на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 14-летнюю девочку.
По словам водителя, школьница стояла, потом неожиданно побежала.
Угрозы жизни пострадавшей нет. Водитель трезвый.
ИСТОЧНИК KP.RU