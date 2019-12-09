На улице Веселова в Твери сбили девочку-подростка

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-09T17:20:36+03:00

Девочка-подросток попала под машину в Твери Фото: Алексей БУЛАТОВ

Угрозы ее жизни нет

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Авария произошла вечером, 9 декабря, на ул.Веселова, в районе дома №25, в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 59-летний водитель автомобиля "Мерседес Спринтер" на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 14-летнюю девочку.

По словам водителя, школьница стояла, потом неожиданно побежала.

Угрозы жизни пострадавшей нет. Водитель трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU