2019-12-09T17:20:36+03:00
Происшествия

На улице Веселова в Твери сбили девочку-подростка

Угрозы ее жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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Девочка-подросток попала под машину в ТвериДевочка-подросток попала под машину в ТвериФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария произошла вечером, 9 декабря, на ул.Веселова, в районе дома №25, в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 59-летний водитель автомобиля "Мерседес Спринтер" на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 14-летнюю девочку.

По словам водителя, школьница стояла, потом неожиданно побежала.

Угрозы жизни пострадавшей нет. Водитель трезвый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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