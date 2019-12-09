В Тверской области автоледи сбила пешехода, не заметив его на переходе

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-09T16:56:10+03:00

Автоледи на переходе не заметила пешехода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло днем, 9 декабря, в Осташкове Тверской области. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

38-летняя женщина-водитель, не заметила 18-летнего молодого человека, который шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы, не угрожающие жизни.

Госавтоинспекция,просит водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при движении в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU