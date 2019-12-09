2019-12-09T16:56:10+03:00
Происшествия

В Тверской области автоледи сбила пешехода, не заметив его на переходе

Угрозы жизни пострадавшего нет
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Автоледи на переходе не заметила пешеходаАвтоледи на переходе не заметила пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло днем, 9 декабря, в Осташкове Тверской области. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

38-летняя женщина-водитель, не заметила 18-летнего молодого человека, который шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы, не угрожающие жизни.

Госавтоинспекция,просит водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при движении в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области чиновники скрывали свои доходы и имущество
На улице Веселова в Твери сбили девочку-подростка
Тверские каратисты выступят на первенстве Европы - 2020
В Тверской области бывший работник предприятия вместе с напарником угнал служебную иномарку
Продавать живые ёлки в Твери начнут с 20 декабря
Житель Тверской области получил условный срок и штраф за попытку откупиться от полицейского
За выращивание запрещенных растений осуждена жительница Тверской области
В Тверской области по "горячим следам" задержали мужчину, который зарезал собутыльника
Призывники из Тверской области отправились служить в Семеновский полк
Предотвратить протесты: Общество "Мемориал" опубликовало обращение к тверским депутатам
В Твери снесут два аварийных дома
В Тверской области задержали водителя, который сбил пешехода в Кашине
В Тверской области мужчина двумя ударами кулака убил своего знакомого
В ДТП под Тверью пострадал шестимесячный малыш
На скоростной трассе М-11 в Тверской области иномарка врезалась в стоящую фуру
В Тверской области пассажиры электричек могут не платить за лыжи и сноуборды