В Тверской области автоледи сбила пешехода, не заметив его на переходе
Угрозы жизни пострадавшего нет
Автоледи на переходе не заметила пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло днем, 9 декабря, в Осташкове Тверской области. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.
38-летняя женщина-водитель, не заметила 18-летнего молодого человека, который шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пешеход получил травмы, не угрожающие жизни.
Госавтоинспекция,просит водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность при движении в темное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU