2019-12-09T16:45:39+03:00
Спорт

Тверские каратисты выступят на первенстве Европы - 2020

На отборочных соревнованиях спортсмены завоевали призовые места
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские каратисты выступят на первенстве Европы - 2020 Фото: областной спорткомитетТверские каратисты выступят на первенстве Европы - 2020 Фото: областной спорткомитет
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6-8 декабря в Тюмени прошли всероссийские соревнования по олимпийскому каратэ WKF "Надежды России" среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и до 21 года.

Спортсмены из 45 регионов РФ боролись за право стать лучшими. Соревнования являлись этапом отбора в состав национальной сборной для выступления на первенстве Европы-2020 в Будапеште (Венгрия).

Тверскую область в Тюмени представляла сборная команд региональной федерации каратэ.

Тверские каратисты завоевали четыре медали. Воспитанник Константина МечетногоВаришан Бакиров в соревнованиях по ката среди юношей 14-15 лет поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Екатерина Горячева заняла второе место среди кадеток 14-15 лет и Лилия Корешкова также стала серебряным призером среди юниорок 16-17 лет.

В командном ката Лилия Корешкова, Екатерина Горяева и Полина Гусева заняли третье место. По итогам командного зачета сборная Тверской области вошла в ТОП-10 лучших в стране.

Варишан Бакиров, Екатерина Горячева и Лилия Корешкова будут представлять Тверскую область в составе сборной России для подготовки к первенству Европы-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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