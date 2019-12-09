2019-12-09T15:40:06+03:00
Происшествия

В Тверской области бывший работник предприятия вместе с напарником угнал служебную иномарку

Похитители задержаны
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали автоугонщиков Фото: архив "КП"Полицейские задержали автоугонщиков Фото: архив "КП"
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В полицию обратился 43-летний житель Удомли. Мужчина сообщил, что от его дома неизвестные угнали иномарку "Тойота", принадлежащую предприятию города. Ущерб составил около двух миллионов рублей.

На пропавший автомобиль была составлена ориентировка.

- В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по Тверской области совместно с коллегами МО МВД России "Удомельский" похищенная автомашина была обнаружена в городе Твери в технически исправном состоянии, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Установлены личности подозреваемых в краже. Ими оказались двое мужчин в возрасте 42 лет, один из которых житель Удомли, ранее работал на данном предприятии и имел запасные ключи от автомобиля, второй - житель Твери.

Злоумышленники рассказали, что автомобиль угнали для продажи.

Фигуранты задержаны. По статье "Кража" им грозит до 10 лет тюрьмы. Мужчин проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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