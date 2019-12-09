Житель Тверской области получил условный срок и штраф за попытку откупиться от полицейского
Кашинской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина предстал перед судом по двум статьям: за езду в пьяном виде и попытку дать взятку должностному лицу.
В судебном заседании установлено, что виновный повторно управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками полиции в д. Глазатово. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил полицейским 30 тыс. рублей, для чего передал денежные средства в размере 10 тыс. руб. и указал, что оставшаяся часть взятки в размере 20 тыс. руб. будет передана им в течение двух дней.
Решением суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, со штрафом в размере 90 тыс. руб.
Автомобиль осужденного арестован.
Приговор суда вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU