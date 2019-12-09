2019-12-09T15:10:39+03:00
Происшествия

Житель Тверской области получил условный срок и штраф за попытку откупиться от полицейского

Мужчина пьяным сел за руль, но был остановлен инспектором
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина пытался дать взятку полицейскимМужчина пытался дать взятку полицейскимФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Кашинской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчина предстал перед судом по двум статьям: за езду в пьяном виде и попытку дать взятку должностному лицу.

В судебном заседании установлено, что виновный повторно управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен сотрудниками полиции в д. Глазатово. Чтобы избежать наказания, мужчина предложил полицейским 30 тыс. рублей, для чего передал денежные средства в размере 10 тыс. руб. и указал, что оставшаяся часть взятки в размере 20 тыс. руб. будет передана им в течение двух дней.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев, со штрафом в размере 90 тыс. руб.

Автомобиль осужденного арестован.

Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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