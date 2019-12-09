За выращивание запрещенных растений осуждена жительница Тверской области

СЕГОДНЯ 15:02 2019-12-09T15:02:29+03:00

Жительницу Тверской области осудили за запрещенные растения на участке Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстала 40-летняя жительница Спировского района Тверской области. Ее осудили по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).

Установлено, что обвиняемая на своем приусадебном участке выращивала запрещенные растения.

Подсудимая вину признала полностью.

Судом, с учетом позиции государственного обвинителя, женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU