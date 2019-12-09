За выращивание запрещенных растений осуждена жительница Тверской области
Женщина получила 120 часов обязательных работ
Жительницу Тверской области осудили за запрещенные растения на участке Фото: архив "КП"
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Перед судом предстала 40-летняя жительница Спировского района Тверской области. Ее осудили по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).
Установлено, что обвиняемая на своем приусадебном участке выращивала запрещенные растения.
Подсудимая вину признала полностью.
Судом, с учетом позиции государственного обвинителя, женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.
Приговор суда не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU