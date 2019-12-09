2019-12-09T14:46:33+03:00
Происшествия

В Тверской области по "горячим следам" задержали мужчину, который зарезал собутыльника

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве мужчиныВ Тверской области задержали подозреваемого в убийстве мужчиныФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

Преступление было совершено в Максатихинском районе Тверской области 7 декабря.

Следствием установлено, вечером в субботу, в частном доме, расположенном в деревне Райда Максатихинского района, двое мужчин вместе выпивали и поссорились. 30-летний мужчина схватил нож и ударил им в область левого бедра 62-летнего потерпевшего. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Полицейским удалось задержать подозреваемого по "горячим следам".

- Назначен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели и подозреваемый, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области чиновники скрывали свои доходы и имущество
На улице Веселова в Твери сбили девочку-подростка
В Тверской области автоледи сбила пешехода, не заметив его на переходе
Тверские каратисты выступят на первенстве Европы - 2020
В Тверской области бывший работник предприятия вместе с напарником угнал служебную иномарку
Продавать живые ёлки в Твери начнут с 20 декабря
Житель Тверской области получил условный срок и штраф за попытку откупиться от полицейского
За выращивание запрещенных растений осуждена жительница Тверской области
Призывники из Тверской области отправились служить в Семеновский полк
Предотвратить протесты: Общество "Мемориал" опубликовало обращение к тверским депутатам
В Твери снесут два аварийных дома
В Тверской области задержали водителя, который сбил пешехода в Кашине
В Тверской области мужчина двумя ударами кулака убил своего знакомого
В ДТП под Тверью пострадал шестимесячный малыш
На скоростной трассе М-11 в Тверской области иномарка врезалась в стоящую фуру
В Тверской области пассажиры электричек могут не платить за лыжи и сноуборды