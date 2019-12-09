В Тверской области по "горячим следам" задержали мужчину, который зарезал собутыльника

СЕГОДНЯ 14:46 2019-12-09T14:46:33+03:00

В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве мужчины Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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Преступление было совершено в Максатихинском районе Тверской области 7 декабря.

Следствием установлено, вечером в субботу, в частном доме, расположенном в деревне Райда Максатихинского района, двое мужчин вместе выпивали и поссорились. 30-летний мужчина схватил нож и ударил им в область левого бедра 62-летнего потерпевшего. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Полицейским удалось задержать подозреваемого по "горячим следам".

- Назначен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели и подозреваемый, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU