В Тверской области по "горячим следам" задержали мужчину, который зарезал собутыльника
Преступление было совершено в Максатихинском районе Тверской области 7 декабря.
Следствием установлено, вечером в субботу, в частном доме, расположенном в деревне Райда Максатихинского района, двое мужчин вместе выпивали и поссорились. 30-летний мужчина схватил нож и ударил им в область левого бедра 62-летнего потерпевшего. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.
Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Полицейским удалось задержать подозреваемого по "горячим следам".
- Назначен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели и подозреваемый, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Решается вопрос о заключении фигуранта под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU