Призывники из Тверской области отправились служить в Семеновский полк
7 декабря, в Музее Победы более 450 призывников приняли военную присягу на службу в отдельном стрелковом Семеновском полку. Среди них были и жители Тверской области.
Перед началом церемонии военнослужащим показали светозвуковую инсталляцию "Дорога к Победе". Затем в зал, на стенах которого высечены фамилии почти 12 тысяч Героев Советского Союза, внесли Боевое знамя полка и Государственный флаг Российской Федерации.
По окончании ритуала военнослужащие исполнили Гимн Российской Федерации.
Отметим, что в 2013 году Указом Президента Российской Федерации в целях возрождения славных воинских исторических традиций отдельному стрелковому полку присвоено почетное наименование "Семеновский". 3 мая 2014 года Семеновскому полку вручили Боевое Знамя нового образца. А в 2019 году полк отметил вековой юбилей.
ИСТОЧНИК KP.RU