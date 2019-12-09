2019-12-09T14:32:03+03:00
Общество

Призывники из Тверской области отправились служить в Семеновский полк

Новобранцы приняли присягу в Музее Победы
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Новобранцы приняли присягу на службу в Семеновском полку Фото: Информационный центр ФГБУК "Музей Победы"Новобранцы приняли присягу на службу в Семеновском полку Фото: Информационный центр ФГБУК "Музей Победы"
Изменить размер текста:

7 декабря, в Музее Победы более 450 призывников приняли военную присягу на службу в отдельном стрелковом Семеновском полку. Среди них были и жители Тверской области.

Перед началом церемонии военнослужащим показали светозвуковую инсталляцию "Дорога к Победе". Затем в зал, на стенах которого высечены фамилии почти 12 тысяч Героев Советского Союза, внесли Боевое знамя полка и Государственный флаг Российской Федерации.

По окончании ритуала военнослужащие исполнили Гимн Российской Федерации.

Отметим, что в 2013 году Указом Президента Российской Федерации в целях возрождения славных воинских исторических традиций отдельному стрелковому полку присвоено почетное наименование "Семеновский". 3 мая 2014 года Семеновскому полку вручили Боевое Знамя нового образца. А в 2019 году полк отметил вековой юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области чиновники скрывали свои доходы и имущество
На улице Веселова в Твери сбили девочку-подростка
В Тверской области автоледи сбила пешехода, не заметив его на переходе
Тверские каратисты выступят на первенстве Европы - 2020
В Тверской области бывший работник предприятия вместе с напарником угнал служебную иномарку
Продавать живые ёлки в Твери начнут с 20 декабря
Житель Тверской области получил условный срок и штраф за попытку откупиться от полицейского
За выращивание запрещенных растений осуждена жительница Тверской области
В Тверской области по "горячим следам" задержали мужчину, который зарезал собутыльника
Предотвратить протесты: Общество "Мемориал" опубликовало обращение к тверским депутатам
В Твери снесут два аварийных дома
В Тверской области задержали водителя, который сбил пешехода в Кашине
В Тверской области мужчина двумя ударами кулака убил своего знакомого
В ДТП под Тверью пострадал шестимесячный малыш
На скоростной трассе М-11 в Тверской области иномарка врезалась в стоящую фуру
В Тверской области пассажиры электричек могут не платить за лыжи и сноуборды