2019-12-09T14:15:02+03:00
Общество

В Твери снесут два аварийных дома

В ближайшее время их должны расселить
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери снесут два многоквартирных дома Фото: архив "КП"В Твери снесут два многоквартирных дома Фото: архив "КП"
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В прокуратуру Пролетарского района г. Твери обратились жители многоквартирных домов по адресам: ул. Серебряковская пристань, д. 12 и ул. 3-я Волоколамская, д. 4.

Надзорным органом в ходе проверки установлено, что в домах имеется значительный износ строительных конструкций.

- Администрация города в пределах своих полномочий не обеспечила контроль за сохранностью помещений, собственником которых является, - уточнили в ведомстве.

По результатам проверок прокуратурой района в суд направлены два административных исковых заявления о признании бездействия администрации незаконным и о признании домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Иски рассмотрены и удовлетворены: дома признаны аварийными, в ближайшее время будут установлены сроки расселения жителей, после чего строения снесут.

Ситуация находится на особом контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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