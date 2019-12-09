В Твери снесут два аварийных дома
В прокуратуру Пролетарского района г. Твери обратились жители многоквартирных домов по адресам: ул. Серебряковская пристань, д. 12 и ул. 3-я Волоколамская, д. 4.
Надзорным органом в ходе проверки установлено, что в домах имеется значительный износ строительных конструкций.
- Администрация города в пределах своих полномочий не обеспечила контроль за сохранностью помещений, собственником которых является, - уточнили в ведомстве.
По результатам проверок прокуратурой района в суд направлены два административных исковых заявления о признании бездействия администрации незаконным и о признании домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.
Иски рассмотрены и удовлетворены: дома признаны аварийными, в ближайшее время будут установлены сроки расселения жителей, после чего строения снесут.
Ситуация находится на особом контроле в прокуратуре района.
ИСТОЧНИК KP.RU