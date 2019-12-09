В Тверской области задержали водителя, который сбил пешехода в Кашине
Росгвардейцы разыскали машину, скрывшуюся с места ДТП в Кашине.
Напомним, авария произошла 8 декабря. 45-летний мужчина шел по обочине дороги и попал под машину. В результате полученных травм пострадавший скончался, а водитель покинул место ДТП.
Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о случившемся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в гаражном кооперативе транспортное средство с механическими повреждениями характерными для данного ДТП.
Позже была установлена и личность автомобилиста установлена. По данному факту проводятся дальнейшие разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU