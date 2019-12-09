2019-12-09T13:52:02+03:00
Происшествия

В Тверской области задержали водителя, который сбил пешехода в Кашине

Мужчина бросил автомобиль и сбежал
Ольга ТРОФИМОВА
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Автомобиль виновника ДТП разыскали Росгвардейцы Фото: vk.com/Росгвардия_ТверьАвтомобиль виновника ДТП разыскали Росгвардейцы Фото: vk.com/Росгвардия_Тверь
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Росгвардейцы разыскали машину, скрывшуюся с места ДТП в Кашине.

Напомним, авария произошла 8 декабря. 45-летний мужчина шел по обочине дороги и попал под машину. В результате полученных травм пострадавший скончался, а водитель покинул место ДТП.

Сотрудники Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о случившемся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в гаражном кооперативе транспортное средство с механическими повреждениями характерными для данного ДТП.

Позже была установлена и личность автомобилиста установлена. По данному факту проводятся дальнейшие разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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