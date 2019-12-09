В Тверской области мужчина двумя ударами кулака убил своего знакомого
Преступление было совершено в Торжке Тверской области. По версии следствия, вечером, 6 декабря, 39-летний мужчина выпивал со своим 52-летним знакомым и в ходе ссоры нанес ему не менее двух ударов кулаками по голове. От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия.
Подозреваемого в убийстве задержали полицейские.
Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
- Назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU