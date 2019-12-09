В Тверской области мужчина двумя ударами кулака убил своего знакомого

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-09T10:40:24+03:00

Житель Тверской до смерти забил своего знакомого кулаками по голове Фото: Мария ЛЕНЦ

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Преступление было совершено в Торжке Тверской области. По версии следствия, вечером, 6 декабря, 39-летний мужчина выпивал со своим 52-летним знакомым и в ходе ссоры нанес ему не менее двух ударов кулаками по голове. От полученных травм пострадавший умер на месте происшествия.

Подозреваемого в убийстве задержали полицейские.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- Назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU