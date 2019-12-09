В ДТП под Тверью пострадал шестимесячный малыш
ДТП произошло вечером, 8 декабря, на 22-м км автодороги Лихославль-Толмачи в Лихославльском районе.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобиль "Мицубиси Лансер", под управлением 24-летнего мужчины, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии пострадал шестимесячный малыш, который находился на руках у матери. Женщина пояснила, что ребенок заплакал, и она взяла его на руки из детского кресла.
В ГИБДД уточнили, что ДТП произошло на опасном повороте, дорога была скользкой (стекловидный лед) и неосвещенной.
Пострадавшего ребенка из ЦРБ Лихославля с сотрясением мозга, для обследования доставили в ДОКБ.
ИСТОЧНИК KP.RU