В ДТП под Тверью пострадал шестимесячный малыш

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-09T09:26:51+03:00

Авария произошла на скользкой и темной дороге Фото: Василий ХОДАРЕВ

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ДТП произошло вечером, 8 декабря, на 22-м км автодороги Лихославль-Толмачи в Лихославльском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автомобиль "Мицубиси Лансер", под управлением 24-летнего мужчины, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии пострадал шестимесячный малыш, который находился на руках у матери. Женщина пояснила, что ребенок заплакал, и она взяла его на руки из детского кресла.

В ГИБДД уточнили, что ДТП произошло на опасном повороте, дорога была скользкой (стекловидный лед) и неосвещенной.

Пострадавшего ребенка из ЦРБ Лихославля с сотрясением мозга, для обследования доставили в ДОКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU