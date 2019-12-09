На скоростной трассе М-11 в Тверской области иномарка врезалась в стоящую фуру

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-09T09:19:04+03:00

В Тверской области иномарка влетела под фуру Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 8 декабря, на 366 км + 700 м трассы М-11 в Бологовском районе Тверской области. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

32-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Киа Сид", наехала на стоящий "Мерседес Актрос".

В результате ДТП пострадали трое: водитель, и два пассажира легковушки - мужчина и женщина. С травмами их доставили в Вышневолоцкую ЦРБ.

Участок дороги был обработан. Обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU