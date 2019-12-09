2019-12-09T09:19:04+03:00
Происшествия

На скоростной трассе М-11 в Тверской области иномарка врезалась в стоящую фуру

Трое пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области иномарка влетела под фуру Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Тверской области иномарка влетела под фуру Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 8 декабря, на 366 км + 700 м трассы М-11 в Бологовском районе Тверской области. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

32-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Киа Сид", наехала на стоящий "Мерседес Актрос".

В результате ДТП пострадали трое: водитель, и два пассажира легковушки - мужчина и женщина. С травмами их доставили в Вышневолоцкую ЦРБ.

Участок дороги был обработан. Обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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