В Тверской области написать письмо Деду Морозу дети смогут в общественной приемной и консультационных центрах Роспотребнадзора

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-06T12:41:10+03:00

Все письма будут отправлены адресату в Великий Устюг Фото: Михаил ФРОЛОВ

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С 6 декабря в общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Тверской области, в Консультационном центре для потребителей на ул. Дарвина, д. 13, в Твери, а также в муниципальных Консультационных пунктах начнет работу Новогодняя почта.

Пока взрослые, родители или бабушки и дедушки будут получать консультацию специалистов Роспотребнадзора в общественных приемных, дети смогут написать свои заветные желания и запечатать их в конверт.

В региональном Управлении Роспотребнадзора уверяют, что все письма будут отправлены Деду Морозу в Вологодскую область в город Великий Устюг.

Также, с 7 декабря, Новогодняя почта Деда Мороза будет работать в Горсаду Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU