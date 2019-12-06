В Тверской области написать письмо Деду Морозу дети смогут в общественной приемной и консультационных центрах Роспотребнадзора
С 6 декабря в общественной приемной Управления Роспотребнадзора по Тверской области, в Консультационном центре для потребителей на ул. Дарвина, д. 13, в Твери, а также в муниципальных Консультационных пунктах начнет работу Новогодняя почта.
Пока взрослые, родители или бабушки и дедушки будут получать консультацию специалистов Роспотребнадзора в общественных приемных, дети смогут написать свои заветные желания и запечатать их в конверт.
В региональном Управлении Роспотребнадзора уверяют, что все письма будут отправлены Деду Морозу в Вологодскую область в город Великий Устюг.
Также, с 7 декабря, Новогодняя почта Деда Мороза будет работать в Горсаду Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU