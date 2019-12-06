В Тверской области мужчина, угрожая ножом, требовал деньги у собутыльника

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-06T12:26:06+03:00

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В полицию обратился 48-летний житель города Конаково и рассказал, что он стал жертвой разбойного нападения.

Оперативники установили, что накануне потерпевший распивал спиртные напитки с малознакомыми людьми возле дома. Рассказами о своем материальном положении он привлек внимание одного из собутыльников. На следующий день один из новых знакомых пришёл к заявителю и, угрожая ножом, потребовал у него 20 тысяч рублей. Испугавшись угроз, мужчина отдал деньги, а спустя время разбойник вернулся и потребовал еще. Общий ущерб составил более 40 000 рублей.

- Свидетелем случившегося стал водитель такси, который подвозил злоумышленника к дому потерпевшего. Он пояснил, что в ходе разговора подозреваемый рассказал, что проживает в городе Ростове на Дону, - уточнили в пресс-службу УМВД России по Тверской области.

Местонахождение подозреваемого было установлено. Им оказался ранее судимый неработающий 44-летний житель Ростовской области.

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания. За разбой ему грозит до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU