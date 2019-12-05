В учреждении здравоохранения Тверской области нашли поддельные молочные продукты
В ноябре 2019 года в бюджетных учреждениях здравоохранения городов Ржев и Нелидово прошли проверки Управления Россельхознадзора Тверской области, в ходе которых были отобраны пробы молочной продукции.
Образцы отдали на экспертизу в Тверскую межобластную ветлабораторию, где специалисты выяснили, что сыр "Российский", произведенный в Республике Марий Эл, творог из Ивановской области, творог из Московской области, молоко питьевое жирностью 3,2% из Москвы содержат в составе растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин).
Выявленные факты противоречат требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки".
Некачественный товар изъят из оборота.
ИСТОЧНИК KP.RU