В одном из магазинов Тверской области торговали опасной курицей
Проба мясной продукции была отобрана инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в торговой точке города Бологое в ноябре 2019 года.
Образцы сдали на проверку в ФГБУ «ВГНКИ», подведомственного Россельхознадзору. В результате исследований в пробе замороженной тушки цыпленка-бройлера первого сорта, произведенной в Белгородской области, было выявлено наличие препарата "декоквинат". Лекарство используют для лечения заболеваний птиц, и его наличие в продукции, употребляемой в пищу, не допускается.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU