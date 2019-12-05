В одном из магазинов Тверской области торговали опасной курицей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-12-05T12:00:05+03:00

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Проба мясной продукции была отобрана инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в торговой точке города Бологое в ноябре 2019 года.

Образцы сдали на проверку в ФГБУ «ВГНКИ», подведомственного Россельхознадзору. В результате исследований в пробе замороженной тушки цыпленка-бройлера первого сорта, произведенной в Белгородской области, было выявлено наличие препарата "декоквинат". Лекарство используют для лечения заболеваний птиц, и его наличие в продукции, употребляемой в пищу, не допускается.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU