В Тверской области ребенка-инвалида оставили без средств реабилитации

СЕГОДНЯ 11:46 2019-12-05T11:46:06+03:00

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Конаковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации и выяснила, что ребенку-инвалиду, 2013 года рождения, не предоставлены положенные ему технические средства реабилитации.

В адрес Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Конаковским межрайонным прокурором внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Заключены госконтракты на изготовление аппаратов на нижние конечности и туловище для инвалидов и поставку корсетов. На имя ребенка-инвалида выданы направления на получение необходимых технических средств.

Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU