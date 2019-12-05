В Тверской области ребенка-инвалида оставили без средств реабилитации
Конаковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации и выяснила, что ребенку-инвалиду, 2013 года рождения, не предоставлены положенные ему технические средства реабилитации.
В адрес Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Конаковским межрайонным прокурором внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Заключены госконтракты на изготовление аппаратов на нижние конечности и туловище для инвалидов и поставку корсетов. На имя ребенка-инвалида выданы направления на получение необходимых технических средств.
Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU