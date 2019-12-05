2019-12-05T11:46:06+03:00
Общество

В Тверской области ребенка-инвалида оставили без средств реабилитации

За его права вступилась прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура выступила в защиту прав ребенка-инвалида Фото: архив "КП"Прокуратура выступила в защиту прав ребенка-инвалида Фото: архив "КП"
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Конаковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации и выяснила, что ребенку-инвалиду, 2013 года рождения, не предоставлены положенные ему технические средства реабилитации.

В адрес Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Конаковским межрайонным прокурором внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Заключены госконтракты на изготовление аппаратов на нижние конечности и туловище для инвалидов и поставку корсетов. На имя ребенка-инвалида выданы направления на получение необходимых технических средств.

Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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