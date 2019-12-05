Несовершеннолетняя жительница Тверской области украла у своей подруги 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-05T11:04:27+03:00

Девушка похитила со счета своей знакомой 150 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

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В совершении преступления подозревается 16-летняя жительница Торжка.

По версии следствия, в период с 18 по 24 ноября 2019 года несовершеннолетняя девушка похитила с банковского счета своей 18-летней знакомой 150 тысяч рублей.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счета).

- Следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU