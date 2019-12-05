Жители трех сельских поселений Тверской области платили за невывезенный мусор

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-05T10:51:02+03:00

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Нарушения законодательства с части организации накопления ТКО и их вывозу были выявлены прокуратурой в Рамешковском районе Тверской области.

Надзорным органом установлено, что жителям трех сельских поселений района начислялась плата за вывоз мусора, а сама услуга не поставлялась по причине отсутствия оборудованных мест для накопления отходов.

- По результатам проверки в адрес регионального оператора ООО "Тверьспецавтохозяйство" внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого 112 жителям снята начисленная плата за услугу по обращению с отходами, - сообщили в областной прокуратуре.

За обман потребителей региональный оператор оштрафован на 20 тыс. рублей.

К администрациям сельских поселений Застолбье, Кушалино и Некрасово прокуратурой района предъявлены административные исковые заявления о создании специальных площадок для накопления и вывоза отходов, которые рассмотрены и удовлетворены.

Решения суда не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU