В Твери владелец магазина снес несущие стены жилого дома во время ремонта в торговом зале

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-05T10:27:18+03:00

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Инцидент произошел в Заволжском районе Твери. В магазине, который частично пристроен к жилому дому, владелец прорубил проходы через несущие стены здания, чтобы обеспечить проход покупателей. От стен остались лишь небольшие колонны.

О случившемся жильцы дома сообщили в администрацию и заявили, что на стенах в квартирах верхних этажей стали появляться трещины. Администрация, в свою очередь, обратилась в суд с иском призвать ответчика восстановить снесенные стены.

Арбитражный суд Тверской области обязал собственника магазина восстановить снесённые при реконструкции внутренние несущие стены. Если он не сделает этого добровольно, решение будет приведено в исполнение принудительно с привлечением Федеральной службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU