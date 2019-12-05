Наркодилеры из Твери попались на "закладках"
На одной из улиц в Заволжском районе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Твери задержали троих мужчин в возрасте от 22 до 26 лет по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.
У злоумышленников полицейские изъяли более сотни свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом и веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это наркотические вещества. По данным оперативников, фигуранты планировали распространить наркотики на территории города.
Обыски прошли и по месту жительства подозреваемых. Там оперативники обнаружили упаковочные материалы для расфасовки запрещенных веществ и электронные весы.
Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания. За хранение и распространение наркотических веществ им грозит до 20 лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU