Наркодилеры из Твери попались на "закладках"

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-05T10:09:41+03:00

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На одной из улиц в Заволжском районе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Твери задержали троих мужчин в возрасте от 22 до 26 лет по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

У злоумышленников полицейские изъяли более сотни свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом и веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это наркотические вещества. По данным оперативников, фигуранты планировали распространить наркотики на территории города.

Обыски прошли и по месту жительства подозреваемых. Там оперативники обнаружили упаковочные материалы для расфасовки запрещенных веществ и электронные весы.

Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания. За хранение и распространение наркотических веществ им грозит до 20 лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU