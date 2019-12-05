В Тверской области двое безработных обокрали пенсионера

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-05T09:57:53+03:00

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С сообщением о краже в дежурную часть Рамешковского отделения полиции обратился 85-летний житель села Кушалино. Потерпевший рассказал, что из его дома неизвестный злоумышленник похитил бензоэлектроинструменты и предметы быта. Ущерб составил более 17 000 рублей.

Полицейские опросили возможных очевидцев произошедшего и, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, установили, что хищение совершили двое ранее судимых нигде не работающих местных жителей в возрасте 42 и 44 лет.

По статье "Кража" мужчинам грозит до шести лет тюрьмы. Ведется следствие. Оперативники проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU