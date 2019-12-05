В Тверской области трое пешеходов оказались под колесами авто
Одно из ДТП произошло в ночь на 5 декабря в Калининском районе, на ул.Дэни Рамеша в промзоне Боровлёво. 22-летний водитель на автомобиле "ВАЗ 2114" наехал на 30-летнюю девушку, идущую по краю проезжей части.
Еще одна женщина утром, 5 декабря, угодила под колеса иномарки во дворе на ул. Королева д. 26 в Твери. Пострадавшая с признаками алкогольного опьянения пояснила, что на нее наехала большая темная иномарка. Водитель скрылся.
На Калининском шоссе в Торжке, водитель на "пятерке" не увидел женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
Угрозы жизни пострадавших нет.
Госавтоинспекция Тверской области напоминает гражданам о соблюдении правил дорожного движения и просит водителей и пешеходов проявлять повышенное внимание на дорогах в темное время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU