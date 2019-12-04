В Тверской области на неосвещенной дороге водитель на "пятерке" сбил двух велосипедистов
Угрозы жизни пострадавших нет
Под Удомлей водитель на "пятерке" сбил подростков на велосипедах Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 4 декабря, на 17-м км автодороги Удомля-Еремково-Брусово в Удомельском городском округе.
Водитель автомобиля "ВАЗ-2105" совершил наезд на двух велосипедистов - 15-летнюю девушку и 18-летнего молодого человека. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции. Участок дороги не был освещен.
Известно, что девушка получила тяжелые травмы, в том числе перелом свода и основания черепа, у парня - сотрясение мозга и ушибы.
Водитель на "пятерке" сбил велосипедистов Фото: УГИБДД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU