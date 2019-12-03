На площади Гагарина в Твери сбили пешехода

3 Дек. 22:56 2019-12-03T23:12:19+03:00

К счастью, его жизни ничего не угрожает

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Вечером 3 декабря в Твери, на площади Гагарина у дома №2, произошел наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе.

34-летний мужчинам шел со стороны Химволокна в сторону магазина автозапчастей. Машина ехала со стороны улицы Орджоникидзе и повернула налево в сторону Восточного моста. ДТП произошло на крайней правой полосе около магазина.

Удар был настолько сильный, что разбилось лобовое стекло автомобиля. Пешеход получил травмы и был госпитализирован. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Экспертиза показала, что водитель был трезв.

От удара разбилось лобовое стекло машины. Фото: ГИБДД УМВД Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU