В выходные в Тверской области воровали телефонный кабель, детское питание и алкоголь

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-18T15:29:48+03:00

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В выходные дни сотрудники вневедомственной охраны задержали ряд лиц, подозреваемых в совершении имущественных преступлений.

Так, во Ржеве наряд вневедомственной охраны совместно с полицейскими задержал неработающего ранее судимого 39-летнего местного жителя, похитившего около 200 метров телефонного кабеля. Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции. Похищенное изъято.

В Бологое сотрудники Росгвардии пресекли кражу алкогольной продукции из торгового зала магазина. Злоумышленника задержали и передали полиции. Ранее 51-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности.

В Твери сотрудники вневедомственной охраны задержали 24-летнего ранее судимого жителя Ивановской области, который похитил из супермаркета детское питание "Нан". Ущерб составил более 14 тысяч рублей.

Вышневолоцкие росгвардейцы совместно с полицейскими по "горячим следам" задержали мужчин, которые из мастерской московского художника в деревне Новое Котчище похитили электроинструметы на сумму более 133 тысяч рублей.

Во всем совершенным преступлениям возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU