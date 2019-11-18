В выходные в Тверской области воровали телефонный кабель, детское питание и алкоголь
В выходные дни сотрудники вневедомственной охраны задержали ряд лиц, подозреваемых в совершении имущественных преступлений.
Так, во Ржеве наряд вневедомственной охраны совместно с полицейскими задержал неработающего ранее судимого 39-летнего местного жителя, похитившего около 200 метров телефонного кабеля. Задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции. Похищенное изъято.
В Бологое сотрудники Росгвардии пресекли кражу алкогольной продукции из торгового зала магазина. Злоумышленника задержали и передали полиции. Ранее 51-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности.
В Твери сотрудники вневедомственной охраны задержали 24-летнего ранее судимого жителя Ивановской области, который похитил из супермаркета детское питание "Нан". Ущерб составил более 14 тысяч рублей.
Вышневолоцкие росгвардейцы совместно с полицейскими по "горячим следам" задержали мужчин, которые из мастерской московского художника в деревне Новое Котчище похитили электроинструметы на сумму более 133 тысяч рублей.
Во всем совершенным преступлениям возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU